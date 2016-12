Netflix a ottobre sbarca in Italia

Netflix sbarca in Italia a ottobre. Il prossimo autunno, annuncia una nota ufficiale del colosso tv online, gli utenti italiani potranno abbonarsi e avere a disposizione serie tv e film in alta definizione, ma anche in Ultra HD 4K, su praticamente qualsiasi schermo connesso a Internet.

Al lancio, continua la nota, l'offerta includerà alcune serie tv originali Netflix come Marvel's Daredevil, Sense8, Bloodline, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco Polo, documentari come Virunga, Mission Blue, la docu-serie Chef's Table ma anche spettacoli comici. Disponibile anche un'ampia sezione di programmi di intrattenimento per bambini.