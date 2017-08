Nasce BlindPad, la tavoletta smart che migliora la vita a non vedenti e ipovedenti

Grazie a BlindPad la vita per i non vedenti e gli ipovedenti sarà un po' più semplice. Si tratta di un dispositivo smart dotato di una tavoletta tattile che contiene giochi educativi, in grado di far percepire agli individui con disabilità visiva attraverso le dita mappe, disegni e forme geometriche, in maniera più semplice e versatile rispetto alle tecnologie di settore già in uso. In futuro potrà essere usato come ausilio nei centri di riabilitazione visiva, ad un costo più basso rispetto alle soluzioni esistenti.