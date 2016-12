MostExclusiveWebsite.com, l'unico sito dove si può entrare solo uno per volta

Il sito più esclusivo del mondo? Fa entrare un utente alla volta. Bisogna staccare un biglietto come in una sala d'attesa virtuale e aspettare il proprio turno. Accede un solo visitatore ogni sessanta secondi. E' l'idea alla base di MostExclusiveWebsite.com, ideato da Justin Foley. "Internet è stato concepito per essere aperto e accessibile, ma cosa accadrebbe se ci fosse un sito antitesi di tutto questo?", si è chiesto lo sviluppatore. Detto, fatto.

A marzo Foley ha messo in piedi la piattaforma che a dirla tutta sembra un furbo esperimento. Digitando l'indirizzo si accede a una homepage con un fondo grigio chiaro e un quadrante centrale, grazie al quale è possibile prenotarsi per entrare. Una volta arrivato il proprio turno, dopo una coda di ore o giorni, si accede in realtà a contenuti abbastanza banali, come ad alcune gallery di gattini, notoriamente dei soggetti "acchiappa-click", ma non certo esclusivi.