Morto Tomlinson, pioniere di Internet: ideò le email e reinventò la "@"

A dispetto delle innovazioni da lui introdotte, secondo i suoi collaboratori Tomlinson non utilizzava nemmeno tanto spesso le email. A dare la conferma della morte di Tomlinson è stato il suo ultimo datore di lavoro, la Raytheon Co..



La reinvenzione della @ - L'invenzione delle mail giunge nel tentativo di rendere universale e più semplice lo scambio di messaggi elettronici. La chiocciola, @, fu una vera e propria rivoluzione. Anche per la sua semplicità. In inglese, infatti, si pronuncia "at", la proposizione di stato in luogo. E, come lo stesso Tomlinson amava ricordare, si tratta dell'unica preposizione presente sulla tastiera fin dai tempi delle macchine per scrivere. La "a commerciale" era utilizzata soprattutto da mercanti e commercianti per indicare il prezzo di una merce.