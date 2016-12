Modalità aereo: ecco come evitare la doppia spunta blu di WhatsApp

Modalità off line. Sarà questa semplice impostazione a salvare tutti gli utenti di WhatsApp che già disperavano per la perdita della propria privacy, dopo l'introduzione della doppia spunta blu, da qualche ora attiva sul servizio di messaggistica istantanea. Una novità che permette di sapere se i messaggi inviati sono stati letti dal destinatario.

Sono passate soltanto poche ore dall'introduzione di questa novità, non proprio gradita a tutti, che è già stato trovato un modo per aggirare la conferma di lettura dei messaggi ricevuti. E non servirà neppure mettere in campo chissà quali doti informatiche. Se si vuole leggere un messaggio senza far sapere al destinatario che lo abbiamo visualizzato, basterà, infatti, entrare nell'applicazione e attivare la modalità aereo, prima di aprire la conversazione e leggerlo.



Una volta letto, bisogna chiudere la chat e riattivare la connessione dati. Con queste poche e semplici operazioni, si potranno leggere i messaggi senza che WhatsApp lo sappia. Così facendo la doppia spunta rimarrà di colore verde. Il trucco funziona sugli iPhone e sui dispositivi che hanno come sistema operativo Android. Insomma è proprio il caso di dirlo: fatta la legge, trovato l'inganno.