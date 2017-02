Mobile World Congress 2017: tutte le novità sugli smartphone a Barcellona

L'industria della telefonia mobile continua ad essere caratterizzata da elevati livelli di crescita e di opportunità, e come diventa più dinamica le opportunità all'interno di essa. Il Mobile World Congress, capace di attrarre oltre 50mila visitatori ogni anno. Tra rumors, teaser e leaks, una rassegna dei dispositivi più attesi tra padiglioni suddivisi per nazione, padiglioni finanziati dai governi, espositori, keynote e sponsor. L’arrivo delle connessioni mobili di quinta generazione verso il Gigabit/secondo dovrebbe permettere di garantire una velocità sempre maggiore per il grande pubblico, da raggiungere progressivamente con le reti in fibra.



Il brand cinese Huawei è attualmente il terzo produttore mondiale di smartphone e sta effettuando una rapida ascesa posizionandosi sempre più tra i colossi del settore. Il prossimo modello P10, che avrà un prezzo minore rispetto ai concorrenti dalle stesse capacità, potrebbe essere l’occasione della definitiva consacrazione.



L’LG G6 è uno dei dispositivi più attesi per il primo semestre del 2017, dovrebbe arrivare sul mercato tra metà marzo ed inizio aprile. La casa coreana vorrebbe infatti anticipare l’arrivo sul mercato del proprio dispositivo di punta per battere la concorrenza.



Il rilancio tanto atteso di HMS Global con i 3 nuovi smartphone low-cost Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 riporterà nel mercato il celebre marchio finlandese molto apprezzato dal pubblico sin dallo storico modello 3310, e potrebbe dare filo da torcere anche al duo Samsung/Apple, delle quali solo l'azienda sudcoreana non diserterà Barcellona per presentare proabilmente il nuovo tablet android Galaxy Tab S3 che sarà disponibile in due varianti: WiFi e LTE.



Per quanto riguarda Lenovo il rumor maggiore ruota intorno al Moto G5, quinto modello di gamma medio-bassa che dovrebbe presentarsi in due versioni, la prima con un display 5" mentre la seconda "Plus" con un display da 5.2" e capacità e batteria migliori. Entrambi dovrebbero essere dotati di sensore per le impronte posizionato frontalmente sotto il display.