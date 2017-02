Mobile World Congress 2017: a Barcellona smartphone e tablet del futuro

Smartphone top di gamma ed offerte low-cost, tablet e mini-pc: non manca proprio nulla di quanto può essere oggi più all'avanguardia in campo tecnologico al Mobile World Congress , il più grande raduno al mondo per il settore del mobile, organizzato dalla Gsma a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo 2017 . In fiera, tra le novità presentate, Huawei P10 e i nuovi smartphone Nokia , mentre mancano all'appello le ultime sul Samsung Galaxy S8 ed Apple .

L'industria della telefonia mobile continua ad essere caratterizzata da elevati livelli di crescita e di opportunità. Così il Mobile World Congress, capace di attrarre oltre 50mila visitatori ogni anno, tra rumors, teaser e leaks, offre una rassegna dei dispositivi più attesi, tra padiglioni suddivisi per nazione, padiglioni finanziati dai governi, espositori, keynote e sponsor. L’arrivo delle connessioni mobili di quinta generazione verso il Gigabit/secondo dovrebbe permettere di garantire una velocità sempre maggiore per il grande pubblico, da raggiungere progressivamente con le reti in fibra.



Il brand cinese Huawei è attualmente il terzo produttore mondiale di smartphone e sta effettuando una rapida ascesa posizionandosi sempre più tra i colossi del settore. Presentati gli orologi digitali e il nuovo modello P10, che avrà un prezzo minore rispetto ai concorrenti dalle stesse capacità, potrebbe essere l’occasione della definitiva consacrazione.



L’LG G6 era uno dei dispositivi più attesi per il primo semestre del 2017, smartphone top di gamma presentato che impiega un design molto interessante, allontanandosi con il rapporto 18:9 dal concetto di smartphone modulare visto col precedente LG G5. In contemporanea, un altro produttore ha presentato un dispositivo decisamente “illuminante”: Alcatel A5 LED è infatti un nuovo smartphone economico che sul retro ha una cover che integra una fitta trama di LED. Questa può essere attivata e gestita direttamente tramite un’app, consentendogli di illuminarsi in più colorazioni per dare vita a disegni curiosi.



Il rilancio tanto atteso di HMS Global con i 3 nuovi smartphone low-cost Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 riporterà nel mercato il celebre marchio finlandese molto apprezzato dal pubblico sin dallo storico modello 3310, e potrebbe dare filo da torcere anche al duo Samsung/Apple, delle quali solo l'azienda sudcoreana non ha disertato Barcellona per presentare il nuovo tablet android Galaxy Tab S3.



Per quanto riguarda Lenovo ci sono state le presentazioni di nuovi dispositivi come i mini-pc Miix 320 e Yoga 720, il Tab 4 e il Moto G5, quinto modello di gamma medio-bassa che dovrebbe presentarsi in due versioni, la prima con un display 5" mentre la seconda "Plus" con un display da 5.2" e capacità e batteria migliori.



Interessante anche la presentazione del marchio francese Wiko dei nuovi smartphone low cost WIM e Upulse.