Missione Orion, da Marte alla Luna: la Nasa "dirotta" gli astronauti

Di fatto, la prima missione senza equipaggio (Exploration Mission 1, Em-1) è al momento fissata per il 2018, mentre solo a partire dalla Em-2 (prevista nel 2021 e della durata di 8 giorni) a bordo viaggeranno degli astronauti. L'amministratore esecutivo della Nasa, Robert Lightfoot, ha tuttavia chiesto all'Agenzia il 15 febbraio scorso di valutare la fattibilità di un volo con equipaggio già a partire dal primo volo.



"La nostra priorità è quella di garantire la sicurezza e l'efficacia dell'implementazione di tutte le nostre missioni di esplorazione" ha spiegato il vicedirettore della Nasa per i voli con equipaggio, Bill Gerstenmaier, il quale ha precisato che la possibilità di far volare due astronauti già nella prima missione verrà discussa una volta note le raccomandazioni dell'agenzia spaziale.