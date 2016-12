Al Salone dei Tessuti di Milano è stata presentata la nuova famiglia di smartphone "Huawei P9", in arrivo sul mercato italiano. I modelli "Huawei P9" e "Huawei P9 Plus" sono stati progettati assieme a Leica, impresa costruttrice di fotocamere e icona della fotografia professionale. L'evento si è svolto in una cornice giocata su colori brillanti, giochi di specchi e prospettive visive differenti, come quelle promesse dalla doppia camera dei due nuovi telefoni.