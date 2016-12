Milano, Ibm presenta il suo Cloud da costruire su misura del tuo business

11:45 - Lo puoi costruire su misura del tuo business, aggiungendo valore a quello che fai: questo è il Cloud di Ibm. Agile, dinamico, capace di adattarsi a ogni evoluzione, integrando le tecnologie che utilizzi e fornendo in tempo reale l'infrastruttura, le applicazioni e i componenti che servono nel loro mix ideale. Tutto questo sarà al centro di un evento, organizzato a Milano il 14 ottobre.

Un Cloud, dicono gli organizzatori, che va realizzato subito, perché l'innovazione dei modelli di business non può più aspettare. L'appuntamento sarà un evento unico per sperimentare un format nuovo e un'agenda da personalizzare in base alle esigenze di tutti i partecipanti.



Si susseguiranno voci e storie di aziende, tra start-up, service provider ed esperti Ibm, che racconteranno quanto hanno realizzato e come ci sono arrivati. A introdurre i lavori sarà Marco Montemagno, founder di SuperSummit, che illustrerà il ruolo del cloud nella nuova era digitale e il suo impatto sull'evoluzione degli ecosistemi aziendali. Sarà poi il turno di Enrico Cereda, vice president global technology services Ibm Italia.



E poi, spazio alle storie di successo delle aziende, commentate dal punto di vista Ibm. Alessandre Brasca, Cloud leader Ibm Italia, e ancora Cereda interverranno sul tema centrale della giornata, "Cloud Ibm: il futuro è ora", per poi procedere con demo e laboratori. Insomma, un momento di incontro da non perdere per entrare nel Cloud inventato e studiato da Ibm e scoprirne tutti i segreti da utilizzare in vista della crescita e dell'ottimizzazione del proprio business o della propria attività.



L'appuntamento è a Milano, al PNG - Edificio Piuarch, dalle 14 del 14 ottobre.