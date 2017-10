Milano Games Week, il team Epok vince l'Overwatch Premier Circuit

Ad aggiudicarsi l' Overwatch Premier Circuit , torneo organizzato da Personal Gamer , sono stati ancora una volta gli Epok . È la seconda vittoria di fila per questo team, uno dei più conosciuti in Italia per quanto riguarda Overwatch , videogioco sparatutto in prima persona a squadre organizzato da Blizzard Enterainment. La competizione si è svolta alla PG Arena , nell’ambito della Milano Games Week , un weekend dedicato al mondo dei videogiochi competitivi che si è tenuto l'ultimo fine settimana a cavallo tra settembre e ottobre. Questo risultato rappresenta un sogno per i ragazzi che fanno parte degli Epok. Un sogno realizzato, in particolare, anche grazie al sostegno di Blasteem .

Epok eSports organization - La Epok eSports organization nasce dalla volontà dei players stessi di poter, un giorno, diventare videogiocatori professionisti. Questo sogno si è avverato anche grazie al supporto di Guanxi, una società specializzata in consulenza manageriale in ambito digital che, da circa due anni, ha deciso di creare una divisione eSports, fornendo personale altamente qualificato per la gestione del team. L'unione di Blasteem e Guanxi apre la strada per l'espansione della Epok organization oltre i confini italiani, puntando non solo a tornei internazionali, ma anche alla continua espansione del brand. Gli atleti di Epok - top players riconosciuti per il loro talento dall'intera community italiana di Overwatch - puntano ora all'Overwatch contenders, competizione di punta della Blizzard, in attesa della Overwatch Pro League. Per loro non si tratta più di videogiocare, bensì di un vero e proprio lavoro.