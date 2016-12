23 ottobre 2014 Milan Gamesweek, i videogiochi per tre giorni protagonisti in Fiera Oltre 40 anteprime, decine e di eventi e due stand per scoprire il Made in Italy e i vecchi giochi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:21 - Giunta alla quarta edizione, la Gamesweek si rinnova e rilancia. Organizzato dall'Aesvi, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi, per tre giorni, dal 24 al 26 ottobre, riunirà i videogiocatori al Padiglione 4/Gate 5 di FieraMilanoCity per provare con mano 40 nuovi titoli in uscita per la stagione natalizia. Non solo: all'interno della Fiera si potranno toccare con mano alcuni dei colossi del passato, grazie a uno stand dedicato al retrogaming. Ma sguardo anche al nostro Paese, dove sono sempre di più, e di maggior qualità, i videogiochi sviluppati. E non manca il futuro: sarà possibile, infatti, provare anche Oculus Rift, il caschetto della realtà virtuale già acquistato da Facebook per una cifra record prima ancora di essere commercializzato.

Oltre 40 anteprime - Ad attendere i visitatori dell’evento, ci saranno circa 80 titoli di cui 40 potranno essere giocati in assoluta anteprima da parte dei visitatori del consumer show milanese: alcuni arriveranno sugli scaffali a fine 2014, altri solo nel 2015. Activision presenta per la prima volta Call of Duty: Advanced Warfare nella modalità multigiocatore nell’area appositamente creata presso lo stand Xbox. Quattro le anteprime di Bandai Namco Games, tra cui Dragon Ball Xenoverse, che porta per la prima volta l’universo di Dragon Ball sulle console di nuova generazione, per sfruttarne tutte le potenzialità dando vita a frenetiche battaglie tra Goku e i suoi acerrimi nemici e Lords of the Fallen che trasporta i giocatori in un mondo fantasy dove i peccatori sono condannati a vita. Ad Harkyn, marchiato con i segni del peccato, viene data una possibilità di redenzione quando un’armata demoniaca guidata dai possenti Lord attacca il regno degli uomini.



Da EA ecco Battlefield Hardline, titolo che porta i giocatori in un immaginario di polizia e criminali in cui si troveranno a vivere una emozionante campagna single player nei panni di Nick Mendoza, giovane detective coinvolto in una vendetta attraverso tutto il paese, alla ricerca di un riscatto contro quelli che una volta erano compagni fidati. Da Koch Media, invece, zombie a volontà con Dead Island 2, che uscirà in Italia nella primavera 2015 per PS4, Xbox ONE e PC e offre un’esperienza survival zombie open-world ambientata in un luogo caratterizzato dallo scontro tra bellezze naturali, violenza e sanguinolento orrore, in cui il paradiso incontra l'inferno. Oltre Escape Dead Island, survival mystery che racconta la storia di Cliff Calo, che si mette in viaggio per indagare sugli inspiegabili eventi verificati a Banoi.



Allo stand Ubisoft sosta obbligata per Assassin’s Creed Unity dove i giocatori vestiranno i panni del giovane Arno Dorian, che intraprenderà un viaggio straordinario per svelare le vere forze che si celano dietro la Rivoluzione, trasformandosi in un Maestro Assassino nella Parigi del 1789. Senza scordare Far Cry 4 che immerge il giocatore in un viaggio nella magnifica regione dell'Himalaya, e le corse spericolate di The Crew, che porta i giocatori dentro un enorme open-world ricostruito negli USA in cui dovranno infiltrarsi e battere i 510, una gang nata nell’ambiente delle corse illegali.



Xbox One, PS4 e Nintendo - Da Microsoft ecco Halo: The Master Chief Collection che ripercorre la storia decennale di Master Chief in tutte le sue uscite. E Sunset Overdrive, un gioco stilizzato di shooting open-world con armi superpotenti, mutanti impazziti e un'intrigante città tentacolare, tutta da esplorare. Tra i giochi che si potranno provare in anteprima allo stand Xbox, anche il titolo italiano NERO del team romano Storm in a Teacup. Avventura in prima persona ispirata da capolavori come Journey e Myst, porterà il giocatore nei panni di un bambino seguito da una misteriosa figura incappucciata, che lo accompagnerà in un epico viaggio in un mondo onirico. ra le anteprime che attenderanno i fan allo stand Nintendo, ci sarà Super Smash Bros. for Wii U, che riunisce i volti famosi delle serie Nintendo più amate in un gioco di combattimento in alta definizione dall'azione spettacolare, con modalità di gioco uniche, multiplayer online e possibilità di personalizzazione. Ma anche Bayonetta 2, Captain Toad: Treasure Tracker, Yoshi's Woolly World e Kirby. Per quanto riguarda Sony, ecco LittleBigPlanet 3 che sbarca su PS4 e introduce 3 nuovi personaggi, ciascuno con abilità distinte, per aiutare Sackboy a ripristinare l’equilibrio del pianeta Bunkum, grazie alla modalità multiplayer fino a 4 giocatori. Senza dimenticare The Order: 1886, BLoodBorne o Freedom Wars.





Gli italiani lo fanno meglio - Milan Games Week Indie, questo il nome scelto per la collettiva di talenti “Made in Italy”, sarà uno spazio espositivo in cui il pubblico potrà toccare con mano 18 titoli italiani di recente o prossima pubblicazione e interagire con i game developer italiani che li hanno realizzati. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere i videogiochi italiani, portando all’attenzione del grande pubblico alcuni dei più interessanti lavori che ben rappresentano la qualità e la varietà della produzione nel nostro Paese. La collettiva raccoglie, infatti, studi di sviluppo provenienti da ogni angolo dello stivale a dimostrazione del periodo di fermento che l’industria videoludica italiana sta vivendo.



Uno sguardo al passato - Forti dell’esperienza positiva della passata edizione, GamesCollection.it e VideoGamesHistory annunciano il loro ritorno a Milan Games Week con Milan Games Week Retro, un’area interattiva totalmente dedicata al retrogaming. Con uno spazio di oltre 170 metri quadri, darà la possibilità a tutti i nostalgici di toccare con mano videogiochi, console e gadget d’epoca e ospiterà, accanto ad una parte espositiva, anche una zona dedicata a tornei e sfide sui grandi classici videoludici con l’obiettivo di raccontare e far rivivere la storia dei videogiochi dalle origini ai giorni nostri. Sulle postazioni di gioco disponibili sarà possibile provare console come Vectrex (la prima console casalinga con grafica vettoriale), Twin Famicom, Amiga CD32, Fm Towns Marty, Nuon, Neo Geo, Creativision, 3DO, Atari Jaguar, ma anche grandi classici come Nintendo Nes, Commodore 64, Megadrive, Super Nintendo, Playstation, Atari 2600. La parte espositiva sarà dedicata, invece, a rari prototipi, periferiche e console mai giunte in Europa.



Tornei, Oculus Rift e spazio bambini - Completa "l'offerta" di Gamesweek l'Arena, un’area di 4.000 metri quadri ospiterà i tornei per tutti e 3 i giorni dell’evento, con oltre 1700 posti disponibili. E finalmente quest’anno i più piccoli avranno uno spazio interamente dedicato a loro, con giochi e attività a tema. E all'interno dello stand di Unieuro, grazie ai ragazzidi GameTime, ecco che si potrà finalmente provare con mano Oculus Rift, il casco di realtà virtuale giù acquistato da Facebook.



MILAN GAMESWEEK

Dal 24 al 26 ottobre

Fieramilanocity

Per orari, costi e informazioni:

www.gamesweek.it