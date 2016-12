Microsoft rileva LinkedIn per 26,2 miliardi di dollari

Con una crescita del 19 per cento anno su anno, Linkedin ha più di 433 milioni di membri in tutto il mondo. "Il team di Linkedin è cresciuto attorno a un business fantastico incentrato sul collegamento professionisti di tutto il mondo - dichiara Nadella in una nota - insieme siamo in grado di accelerare la crescita di Linkedin.



"Così come abbiamo cambiato il modo in cui il mondo si connette alle opportunità di lavoro, questo rapporto con Microsoft, e la combinazione della loro nuvola e la rete di Linkedin, ci dà la possibilità di cambiare anche il modo in cui funziona il mondo", ha detto Jeff Weiner.



"Oggi è un momento di rifondazione per LinkedIn. Vedo incredibili opportunità per i nostri soci e clienti e siamo ansiosi di sostenere questa nuova combinazione dei business " ha commentato Hoffman, aggiungendo: "Sostengo pienamente questa transazione e la decisione del consiglio di perseguirla, e voterò con le mie azioni in conformità con questa raccomandazione".