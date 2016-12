Microsoft Office 2016, ora il lavoro è condiviso

Creazione e condivisione dei documenti in modalità collaborativa con la funzionalità di co-authoring; editing in tempo reale da parte di più persone; utilizzo di Skype per le chat, singole e di gruppo; ricerca rapida delle funzionalità, pieno supporto ai dispositivi mobile. E ancora, l'assistente virtuale Cortana, la profonda integrazione nel sistema operativo Windows 10 e la piattaforma OneDrive per lo storage dei file su server remoto: ecco le novità di Microsoft nel pacchetto Office 2016 per la casa, gli studenti, i professionisti e gli utenti Mac.



Inoltre, sottoscrivendo un abbonamento a Office 365 è possibile beneficiare di app sempre aggiornate su più dispositivi e di un set in costante evoluzione di servizi consumer e business come lo spazio di storage online OneDrive, Skype for Business, Delve, Yammer e funzionalità di sicurezza avanzate.



"Il nuovo Office è emblematico della nuova Microsoft - ha dichiarato Paola Cavallero, direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia. - Una delle nostre ambizioni chiave è quella di reinventare la produttività e di offrire strumenti in grado di accompagnare persone e aziende".



Le novità in pillole - Con Office 2016 l'utente accede contemporaneamente alla versione locale e a Office 365, così ogni documento e progetto rimane sincronizzato tra computer, smartphone e tablet. Le nuove applicazioni seguono le regole di Continuum, la funzionalità di Windows 10 che consente di lavorare su più piattaforme, passando facilmente da pc a smartphone. Word, poi, permetterà la condivisione in tempo reale: mentre un utente scrive, un altro utente con accesso al documento vedrà il testo aggiornarsi in tempo reale. Skype, infine, consente di inviare messaggi, condividere lo schermo, parlare o chattare direttamente dai documenti.



Le nuove app di Office 2016 sono disponibili in 47 lingue e richiedono Window 7 o sistemi operativi successivi. Da subito gli abbonati a Office 365 potranno scegliere di scaricare le nuove Office 2016 app come parte del loro abbonamento. A partire da ottobre 2015 inizieranno gli aggiornamenti automatici per gli utenti consumer e per le piccole imprese, mentre dai primi mesi del 2016 per gli utenti business. Disponibile anche la versione pacchettizzata di Office 2016 per PC e Mac.