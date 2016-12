Luiss, nuova applicazione per un mondo a portata di smartphone

Dal ride-sharing universitario, che permette la condivisione di posti auto per spostamenti urbani ed extra urbani, al servizio di Lost&Found, che consentirà di poter comodamente rintracciare ad esempio il proprio quaderno dimenticato in classe o la pennetta dentro l'aula informatizzata, la Luiss Super app sviluppa funzionalità mai attivate finora. L'applicazione si trasforma in una sorta di agenda elettronica con il volto di un “content driver” che spazia dagli aggiornamenti sulla propria posizione amministrativa e degli esami, agli ultimi eventi da non perdere, dagli orari delle lezioni, agli appuntamenti di studio, alla consultazione del menù della mensa del giorno, in tempo reale. Sarà così possibile per lo studente costruire il proprio “palinsesto della giornata” con funzioni e attività preferite per ottimizzare tempi, spostamenti e risorse.



“Un servizio disruptive che capovolge totalmente il paradigma e l'approccio dello studente verso l'Università. - dichiara il Direttore Generale Luiss Giovanni Lo Storto -, il punto di forza è di trasformare quello che apparentemente è un portfolio di servizi, in uno strumento interattivo e personale, grazie al quale ognuno può scoprire nuove potenzialità di condivisione e socializzazione, contribuendo a rafforzare la dimensione digitale del campus."