14 giugno 2016 11:38 Los Angeles: Microsoft annuncia Xbox One S e Project Scorpio, ma Sony risponde con i suoi migliori giochi Due nuove console per il colosso di Bill Gates, una in arrivo a Natale 2017. La multinazionale giapponese punta invece sui videogame, tra cui God of War, DeahStranding e DaysGone

Nuove console, realtà virtuale, convergenza tra Pc e console e una pioggia di giochi come non se ne vedeva da anni. L’E3 2016, la più grande fiera del settore videogiochi che si tiene a Los Angeles, ha chiarito due concetti fondamentali: il mondo dei videogame, dopo anni di galleggiamento, ha di nuovo voglia di rilanciarsi e le nuove tecnologie, come i televisori in 4k, finalmente permetteranno l’ulteriore salto di qualità, mancato fino a questo momento nel passaggio da Playstation 3 e Xbox 360 a Playstation 4 e Xbox One.

Microsoft raddoppia: due nuove console – La conferenza Microsoft, tradizionalmente la prima, si è aperta con un annuncio in realtà già ampiamente previsto: quello di una “nuova” console, ossia l’Xbox One S, versione aggiornata non solo esteticamente dell’Xbox One. Bianca, più piccola e compatta, dal design finalmente all’altezza di un salotto, ha l’alimentatore integrato (viste le dimensioni del precedente è una novità di non poco conto), è più potente dell’attuale e soprattutto permetterà la riproduzione di filmati in 4k. Sarà disponibile da agosto e il prezzo è in linea con l’attuale versione, ossia 299 o 349 euro a seconda dell’hard disk. Ma la vera sorpresa è arrivata in coda, quando Microsoft ha annunciato la sua nuova console con un vero e proprio colpo di scena. Si chiama Project Scorpio e arriverà a Natale del 2017. Quattro le caratteristiche fondamentali: la potenza (si parla di 6 teraflops), la possibilità di giocare in 4k, la realtà virtuale in alta risoluzione e soprattutto la totale retrocompatibilità con Xbox One, giochi e accessori compresi. Insomma, un vero e proprio guanto di sfida lanciato a Sony che ha annunciato (ma non presentato sul palco) la sua Playstation 4,5, “ponte” tra questa e la prossima generazione di console.

Il trailer di "Project Scorpio", in uscita a Natale 2017

Microsoft, la presentazione di Xbox One S e Project Scorpio
Microsoft presenta Xbox One S: è bianca, più piccola e compatta, e dal design finalmente all'altezza di un salotto. Ma il vero colpo di scena si chiama "Project Scorpio" e arriverà a Natale 2017. Quattro le caratteristiche fondamentali: la potenza, la possibilità di giocare in 4k, la realtà virtuale in alta risoluzione e la totale retrocompatibilità con Xbox One.

Da Forza a Gears of War, Microsoft va sul sicuro – Per quanto riguarda i videogiochi, Microsoft ha deciso, forse saggiamente visto che quasi due titoli su tre presentati all’E3 dello scorso anno non sono ancora usciti, di concentrarsi su quanto arriverà da qui a pochi mesi. E allora sotto con una serie di esclusive che da anni sono ormai la bandiera della casa americana. Si parte il 13 settembre con Recore, nato dalla mente di KenjiInafune e dei programmatori di Metroid Prime. Ambientato in un futuro dove le macchine hanno preso il sopravvento sugli esseri umani, dovrebbe portare un po’ di aria fresca con la possibilità di collaborare e farsi aiutare proprio da una serie di robot. Si prosegue il 27 settembre, quando arriverà Forza Horizon 3, gioco di guida arcade che ha ormai conquistato non solo il pubblico, ma anche la critica. Ambientato in Australia, mostra già una grafica fuori parametro. L’11 ottobre arriverà invece Gears of War 4 che di fatto inizia un nuovo ciclo in un una serie che ha cambiato le regole di un genere, quello degli sparatutto in terza persona. Il gioco restituisce il tono scuro e la “cattiveria” dei primi episodi e graficamente potrebbe diventare, come da tradizione, uno dei migliori titoli di sempre su console. Chiuderà l’anno Dead Rising 4, gioco di zombi in esclusiva per Xbox che segna il ritorno di Frank West in una esplosione di carne morta e armi assurde da utilizzare per farsi largo tra i non morti. Nei primi mesi del prossimo anno, previsti Halo Wars 2 (gioco di strategia ambientato nell’universo di Halo), Sea of Thieves (arene multigiocatore tra corsari, navi pirati e assalti all’arma bianca), Tekken 7 (storico e tamarrissimo picchiaduro), State of Decay 2 (ancora zombie) e soprattutto Scalebound, gioco d’azione dell’amatissima (soprattutto dai critici) Platinum Games che vede l’eroe in compagnia di un drago.

Playstation, la realtà virtuale è adesso – Se c’è qualcuno che può salvare la realtà virtuale dal suo triste destino di (costoso) oggetto per ultranerd, è Sony. Il 13 ottobre, infatti, è previsto il lancio di Playstation VR, il casco della realtà virtuale da abbinare alla Playstation 4. Certo, il prezzo non è basso (399 euro) ma comunque si tratta di meno della metà di quello della concorrenza (Oculus e Hive) che girano, comunque, solo su Pc ultrapompati. Insomma, non sarà un oggetto per tutti, ma potrebbe se non altro esserlo per molti, vista anche la già nutrita schiera di giochi su cui potrà contare al lancio, tra cui Rigs, VrWorlds, UntilDawn (praticamente un film horror da gustare in prima persona), Super Stardust, Hustle Kings e Tumble VR, ovviamente in attesa che delle uscite “pesanti”, ovvero Guerre Stellari, Star Trek, Batman e Farpoint che arriveranno nel futuro prossimo.

Il ritorno di Kratos e di Kojima: quest’anno si gioca – Ma la Sony, saggiamente, ha voluto lasciare da parte, VR escluso, tutto il lato hardware, tanto che la console già annunciata non è stata nemmeno presentata. Tutto si è concentrato sui giochi e che giochi: si parte con God of War e il ritorno di Kratos in un’avventura che sembra cambiare completamente pelle non solo al personaggio, più vecchio e stanco (oltre che padre) dell’indistruttibile eroe che abbiamo conosciuto, ma anche a livello di meccaniche di gioco. Ancora una volta fuori parametro l’aspetto tecnico, con animazioni veramente impressionanti e una coreografia che non fa rimpiangere i blockbuster hollywoodiani. Tra le altre novità, l’arrivo dell’Uomo Ragno in un’avventura totalmente slegata dai film e del tutto nuova anche nell’universo Marvel. Sarà sviluppato da Insomniac, software house famosa per l’ottimo Infamous, di fatto già un gioco di supereroi. Promette bene anche DaysGone, ambientato in un mondo postapocalittico successivo a una pandemia. Le premesse non saranno tra le più originali, ma il poco visto fino a questo momento lo rende sicuramente uno dei titoli da attendere con più trepidazione. E se Horizon Zero Dawn, Detroit e The Last Guardian (già presentati lo scorso anno) si fanno attendere ancora almeno altri 8-12 mesi, non può che far sorridere gli appassionati il ritorno di HideoKojima, forse una delle poche vere star tra i programmatori. Dopo aver burrascosamente lasciato Konami, l’inventore di Metal Gear ha fondato una softwarehouse e ha presentato il suo primo titolo: DeathStranding che vede nel cast anche la stella NromanReedus, uno dei protagonisti di The Walking Dead. E sempre in tema di zombie, ecco un altro annuncio non troppo a sorpresa: ResidentEvil 7 che sarà disponibile in anteprima per gli utenti Playstation Plus e avrà anche una versione dedicata alla realtà virtuale.

Il trailer di God of War