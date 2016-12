Lavoro e tecnologia: manager e dentisti resistono meglio all'avanzata dei robot

L'indagine - I ricercatori hanno analizzato oltre 2mila compiti svolti nell'ambito di 800 occupazioni e hanno individuato categorie più a rischio di altre: in primis, i lavori di produzione industriale e i servizi legati al cibo e alla vendita al dettaglio. Nel comparto della produzione industriale, McKinsey afferma che il 59 percento di tutti i compiti può essere automatizzato, valore che sale al 73 percento nella ristorazione. La rivoluzione dei robot non sembra minacciare i manager, gli igienisti dentali e chi è impiegato nel settore della sanità o dell'educazione. I robot smart e le intelligenze artificiali minacciano non solo la catena di montaggio, già ampiamente automatizzata, ma tutti coloro che svolgono compiti particolarmente ripetitivi come impacchettare oggetti e preparare cibi. Professioni che potrebbero essere rimpiazzate da tecnologie veloci e già disponibili sul mercato.

Gli esempi - Foxconn, l'azienda asiatica fornitrice di Apple e Samsung, ha già sostituito 60mila dipendenti con delle macchine, mentre Elon Musk, il patron di Tesla, vuole costruire un robot per le faccende domestiche , alla portata di tutti. A Londra hanno debuttato i robot fattorini , protagonisti di un nuovo sistema di consegna a domicilio tecnologico che verrà presto testato in altre città. Anche l' Italia si adegua a questa nuova tendenza: i robot lavoratori sembrerebbero essere 155 ogni 10mila lavoratori umani. L' Università Federico II di Napoli ha ideato addirittura un automa pronto a fare la pizza e a infornarla.

Un cervellone potente come quello di Watson è in grado di inventare ricette e di dare consigli per lo shopping e un robot come Pepper è già impiegato in negozi di telefonia e a bordo di navi da crociera: insomma, le prospettive illustrate dalla multinazionale McKinsey non sembrano essere poi così lontane.