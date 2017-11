La Spezia, il magnete più grande del mondo è partito su un camion robot

Il supermagnete è stato costruito a La Spezia dalla Asg Superconductors e nasce dall'incontro tra industria e ricerca grazie alla collaborazione tra Enea e F4E (Fusion for Energy), l’agenzia dell’Unione europea che gestisce il contributo europeo a Iter, definendo le strategie e lavorando in collaborazione con l’industria. Ha lasciato lo stabilimento a bordo del camion robot per imbarcarsi verso Porto Marghera (Venezia). Lì sarà inserito in una corazza in acciaio, operazione che richiederà almeno un anno, e infine andrà in Francia al sito di Cadarache, dove si sta lavorando a Iter.



E' il primo dei 18 magneti che comporanno il cuore della macchina sperimentale. All'Italia sono stati commissionati dieci magneti, altri otto al Giappone. Nella costruzione sono state coinvolte 26 ditte italiane, per un totale di circa 700 persone. Il supermagnete "rappresenta un primato dell'industria italiana e europea", ha osservato Sergio Frattini, amministratore delegato della Asg Superconductors.