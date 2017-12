La Sardegna è indipendente... Ma solo sul web: arriva il dominio .srd

La Sardegna ottiene l’indipendenza… sul web. L’isola avrà il suo dominio di primo livello e potrà assegnare gli indirizzi web in autonomia con il suffisso “.srd”. La procedura è già stata avviata dalla Regione. "Entro sei mesi avremo la proprietà del dominio", ha dichiarato l'assessore agli Affari generali Filippo Spanu, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto dalla giunta il via libera per il progetto. Lo riporta L’Unione Sarda.