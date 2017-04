La Russia arruola Fedor, il primo soldato androide per lo spazio

"Fedor ha dimostrato abilità di tiro con due mani. Stiamo lavorando sulle abilità motorie fini e sugli algoritmi decisionali": è trionfale il tweet del vicepremier della Federazione Russa Dmitri Rogozin, presente a Mosca presso il quartier generale di Roscosmos, l'Agenzia spaziale russa, ai test di prova del primo soldato androide, ribattezzato Fedor, appunto, che verrà arruolato nell'esercito per essere inviato in solitaria nello spazio.

Fedor, acronimo che sta per Final Experimental Demonstration Object Research, è dunque già in grado di sparare e colpire bersagli con entrambe le mani, come dimostrato negli ultimi test diffusi via Twitter dal vicepremier Rogozin.



Il soldato meccanico dalle sembianze umane ha già imparato ad utilizzare i tasti, spegnere un incendio, guidare una macchina e utilizzare una sega e una saldatrice. L'obiettivo è di portarlo in missione spaziale da solo nel 2021; con lui vengono testati altri robot-soldati. La prossima fase sarà dare alla macchina potenzialità decisionali in determinate situazioni.