La prima app per leggere strips gratis

18:19 - Gli appassionati di fumetti non aspettavano altro: è arrivata la prima app che consente di scaricare e leggere, anche offline, un fumetto al giorno, creato ad hoc nella versione "verticalismo" per smartphone, tablet e da browser. Si chiama Verticomics, è gratuita e senza pop-up. Lo scroll diventa così il nuovo e unico modo tecnologico di “sfogliare” le strips.

L’app consente di scaricare un fumetto gratis al giorno e conservarlo nella propria libreria in modo da poterlo leggere anche in modalità offline. Tra gli autori che hanno già realizzato Verticalismi e che saranno presenti su Verticomics con i loro fumetti ci sono Roberto Recchioni (Dylan Dog, Orfani, Battaglia), Sara Pichelli (Spider-Man, X-Men), Mirka Andolfo (Sacro/Profano) e molti altri.



Sono già scaricabili, gratis, i fumetti: - I <3 my ROBOT (storia nata per verticalismi.it e riadattata da Sergio Bonelli Editore per un episodio speciale di Dylan Dog) - Pronto! di Spugna - Il padrone della festa di Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri adattato a fumetti da Ste Tirasso.



Disponibile già nella versione Apple, la nuova app arriverà presto anche su Android. App Store ha collocato Verticomics, al suo debutto, immediatamente nella sezione "Migliori nuove app".