La Nasa lancia una sonda per difenderci dagli asteroidi

Ci devono aver pensato anche gli scienziati della Nasa che però hanno deciso di mettere da parte le bombe atomiche e fare un test con una sonda spaziale spinta ad altissima velocità contro il corpo celeste. Non c’è ancora nessun bisogno di deviare il corso di un planetoide ma, visti i tempi delle missioni di questo tipo, è sempre bene prepararsi in anticipo.



L’obiettivo è quello di capire se un'operazione del genere è fattibile e si sta già preparando la missione. Partenza 2024, la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) tenterà di correggere la traiettoria dell’asteroide Didymos B colpendolo con un impatto a 6 chilometri al secondo, circa nove volte la velocità di un proiettile. Se l’esperimento avrà esito positivo, sarà più facile difendersi da un'eventuale minaccia diretta, se mai questa si presentasse. ​



“La missione è un passo molto importante nel mostrare come la Terra può essere protetta da un possibile impatto con un asteroide”, spiega Andy Cheng del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (USA). “Dal momento che non sappiamo molto circa la struttura o la composizione interna degli asteroidi, dobbiamo eseguire questo esperimento su un asteroide reale”.