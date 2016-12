L'arte della scrittura salva grazie a Smart Writing Set

La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione 1 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 2 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 3 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 4 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 5 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 6 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 7 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 8 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 9 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 10 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 11 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 12 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 13 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 14 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 15 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 16 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 17 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 18 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 19 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. 20 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa La rivoluzionaria app che "salva" la scrittura dalla digitalizzazione Smart Writing Set è formato da penna digitale, app e taccuino "modificato" della Moleskine. Design curato da Giulio Iacchetti. leggi dopo slideshow

Prendere appunti, mandare una lettera come una volta, fare alcuni schizzi e inviarli in tempo reale è possibile grazie alla nuova tecnologia usata da Moleskine che restituisce la bellezza del vecchio taccuino - usato tra gli altri da Hemingway, Sartre, Van Gogh e Picasso - agli amanti del retrò senza perdere la funzionalità del progresso.



Per Arrigo Berni, Ceo del gruppo, "la domanda per le nostre collezioni cartacee cresce a doppie cifre di anno in anno, segno della perdurante rilevanza della carta nell'epoca digitale, d'altra parte siamo perfettamente consapevoli dei vantaggi del digitale, utile per editare e condividere". Ecco perché "non abbiamo mai creduto in una netta divisione tra analogico e digitale, per noi sono un continuum".