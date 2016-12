Kooness.com, la nuova prospettiva dell'arte

L'idea di Kooness.com è voler democratizzare l'arte attraverso un approccio "unconventional" e un prezzo "affordable" (massimo 10mila euro) grazie a un "Global Art Network" digitale con il quale sia il collezionista che il cliente appassionato potranno avvicinarsi al meraviglioso mondo dell'arte con un approccio semplice e soprattutto riservato.



Il progetto è nato dall'idea di Lorenzo Uggeri, giovane imprenditore con esperienza e grande passione per il mondo dell'arte contemporanea, che spiega anche il perché del nome: "Sempre più nei giorni nostri, all'interno del vocabolario globale, prende spazio la parola 'cool'. 'Be Cool' è qualcosa che stupisce l'immaginario di chi lo pronuncia perché favoloso, fantastico, al di fuori di ogni aspettativa. E' dunque immediato il passaggio da 'Cool' a 'Kool' a 'Kooness' il termine attraverso il quale identificare qualcosa di ammaliante, irresistibile e ipnotizzante a tal punto da non poterne fare a meno".



Kooness.com è stato recentemente insignito del premio StartmiUp in occasione della Global Social Social Venture Competion 2015 come migliore idea nell'area Lombarda, ha vinto il primo Startup contest organizzato dai giovani di confindustria ed è stato inserito all'interno del Europe scaling program del network globale di incubatori di Impact HUB.



Ecco qui la nuova prospettiva dell'arte, ora basta solo scegliere l'opera d'arte, con un click.