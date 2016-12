iPhone 7, scompare il tasto Home e arriva il display in zaffiro

Dispositivo - Innanzitutto, la scomparsa del tasto Home, quello centrale. Indiscrezioni parlano di un'Apple che starebbe considerando l'idea di un'eliminazione definitiva così da poter sfruttare maggiormente la funzione 3D Touch. Un sistema che permette di realizzare comandi diversi a seconda della pressione esercitata.



Display - Per quanto riguarda il design, invece, il designer Marek Weidlich si è preso la briga di realizzare un 'concept' dell'iPhone 7. Qui la differenza più eclatante è il display 'edge-to-edge' curvo, in zaffiro, quindi più resistente.



Risultati 6S - Intanto l'azienda di Cupertino si appresta a comunicare i risultati trimestrali. Ci si aspetta una crescita delle vendite in forte rallentamento. E già gli analisti temono, su base annua, una perdita di smalto. A decidere in un senso o nell'altro sarà l'andamento in Cina.