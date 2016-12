iOS 10, problemi con l'aggiornamento del nuovo sistema operativo: molti smartphone "brickati"

Il rilascio del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad non è stato indolore. Diversi utenti hanno riscontrato problemi con l'aggiornamento a iOS 10 : durante l'installazione, infatti, melafonini e tablet sono rimasti "brickati", bloccati su una schermata nera con il logo di iTunes e del cavetto lightning Apple . L'unica soluzione era quella di effettuare il ripristino del dispositivo tramite computer. Con il concreto rischio di perdere alcuni dati, dalle foto ad altri documenti. E sui social è esplosa la rabbia.

A creare problemi è stato l'aggiornamento "over the air", cioè quello effettuato direttamente dal dispositivo senza collegarlo a un computer. La casa di Cupertino, dopo le molteplici segnalazioni, ha diffuso un breve comunicato per riconoscere il problema e annunciare di averlo risolto.



Ma c'è chi ha passato parecchie ore a cercare una soluzione, come il manager Lucio Presta che si è sfogato su Twitter: "Tu fai aggiornamento di iOS 10 e ti fotte il telefono, passi la notte a spostare dati su muletto e via così".