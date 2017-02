Instagram lancia gli album per foto e video

Come si utilizza questa nuova funzione? Una nuova icona composta da una serie di pallini blu sotto l'immagine contrassegnerà la presenza di più contenuti in un post, e le immagini scelte potranno essere editate una alla volta, o tutte insieme con gli stessi parametri. Per il momento gli album sono realizzabili soltanto nel formato quadrato, e la prima fotografia selezionata sarà quella che comparirà come copertina.



Si tratta dell'ennesima evoluzione che continua a trasformare Instagram da app di nicchia in una piattaforma di tendenza sempre più utilizzata dai giovani ma anche dai brand. A questo pubblico strizzano l'occhio altre novità da poco introdotte: dalle dirette video in streaming, in concorrenza con Twitter, alle Storie, sulla scia di Snapchat, che ora sono sbarcate anche su Facebook e sotto forma di Status su WhatsApp.



La novità sarà disponibile con l'aggiornamento dell'app nelle prossime settimane per la versione 10.9 di iOS (iPhone) e per gli smartphone Android in tutto il mondo.