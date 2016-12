Instagram dichiara guerra alla pornografia, mai più foto osè

17:49 - Dopo Twitter tocca anche a Instagram stabilire regole ferree sulle immagini di nudo. La più grande piattaforma social di foto infatti ha aggiornato il proprio regolamento contro la pornografia e ha deciso di bannare tutti i contenuti a sfondo sessuale. Una fonte all’interno di Instagram afferma che “anche se certe foto vengono condivise con buone intenzioni, altre persone potrebbero usarle in modi imprevisti”.

Il nuovo divieto riguarda immagini che ritraggono rapporti sessuali, natiche e seni. Inoltre vi è una particolare attenzione ai contenuti che ritraggono minori parzialmente o completamente nudi. Il nuovo regolamento prevede l’eliminazione persino delle foto di nudo artistico mentre sono accettate “foto di cicatrici causate da una mastectomia e donne che allattano al seno”.



Fin dalla sua nascita il social network, acquisito da Facebook nel 2012 per una cifra stratosferica, ha cercato di arginare e limitare le foto osè rendendo non disponibili hashtag troppo espliciti ma non avendo una policy chiara non avevano il potere di bannare gli accounts che pubblicavano contenuti di questo genere.





Di recente la piattaforma ha rimosso numerose foto di personaggi famosi come Rhianna, Madonna e l'immancabile Miley Cyrus. Proprio Madonna di recente ha postato una sua immagine di nudo, con una “auto-censura” per protestare contro l’ipocrisia dei social. Mentre Scout Willis, figlia di Bruce Willis, è un'attivista del movimento "Free The Nipple" che si batte contro la censura e le leggi che vietano alle donne di mostrare la propria fisicità. In passato, Scout è stata anche protagonista di uno spot del movimento, in cui la si vedeva sfilare a seno scoperto per le strade di New York.