Instagram "copia" Snapchat: per coinvolgere i più giovani ecco foto e video che scompaiono dopo 24 ore

Si tratta di un'ammissione che gli utenti, specialmente adolescenti, usano Instagram per le loro immagini migliori mentre ricorrono a Snapchat per i momenti di tutti i giorni. Nel 2013 Snapchat aveva rifiutato un'offerta di acquisto per 3 miliardi di dollari da parte di Facebook .

Così facendo la controllata di Facebook punta a fare condividere più foto e video, non solo i contenuti perfetti che sono tipici della app. "La nostra missione è sempre stata quella di catturare e condividere i momenti del mondo e non solo i momenti più belli del mondo", ha spiegato Kevin Systrom, cofondatore e amministratore delegato di Instagram, in un'intervista al New York Times in cui non ha fatto il nome di Snapchat.



Si è limitato a parlare di "competitor" dando "tutto il credito alle aziende che se lo meritano". Instagram conta oltre 500 milioni di utenti. Nel 2012 Facebook disse di averla comprata per circa 1 miliardo di dollari in contanti e azioni.