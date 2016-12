Il Tgcom24 si rinnova: più leggibile... e più bello

Meno di un mese fa Tgcom24 ha compiuto 15 anni e lo avevamo promesso : presto sarebbero arrivate grandi novità e il regalo l'avremmo fatto noi ai lettori. E, puntuali, eccoci a raccontarvi un sito completamente rinnovato, che, pur mantenendo le caratteristiche che lo hanno reso uno dei più letti in Italia, vuole rinnovarsi per venire incontro ai gusti e alle esigenze del suo pubblico. Ecco allora una grafica completamente nuova che fa della chiarezza, dell'eleganza e dell'ariosità i suoi punti di forza. Un modo per rendere tutto più leggibile e non perdersi nemmeno una notizia . A questo proposito, arriva anche l'opzione "leggi dopo" , ossia la possibilità di selezionare i contenuti che interessano e "metterli da parte" per leggerli in un secondo momento. Per sfruttarla, basterà essere registrati a Mediaset.it.

Gallery full screen e sito responsive per leggerci ovunqueE se da un punto di vista estetico, le fotogallery a schermo intero sono una novità che sicuramente il pubblico saprà apprezzare, dal punto di vista della chiarezza nell'esposizione dei contenuti, arrivano gli "space" ovvero dei blocchi tematici in cui sono raggruppate notizie sullo stesso argomento.



Chi ama aggiornarsi costantemente non solo davanti al monitor di un computer, da oggi potrà inoltre contare su due novità importanti: un sito completamente "responsive" ossia che si adatta al display sul quale viene visualizzato. E quindi ogni contenuto sarà in grado di essere perfettemante leggibile e navigabile tanto su uno schermo grande quanto su un tablet o uno smartphone. E sulla app, completamente rinnovata, arriva un servizio dedicato a chi voglia sapere "tutto" ma non ha molto tempo a disposizione: 12 ore in 3 minuti. Un servizio che, due volte al giorno, raccoglie in una sorta di "digest", di indice, le notizie indispensabili da sapere per essere perfettamente informati sui fatti del giorno.



Le novità comunque non finiscono qui, ma vi invitiamo a "sperimentarle" in prima persona. Sperando che il regalo promesso un mese fa, un Tgcom completamente rinnovato, sia gradito.