Il nuovo Nokia 7.1 punta sulla nitidezza dei video con la tecnologia PureDisplay

"Quasi due terzi dei video in tutto il mondo vengono visualizzati su dispositivi mobile", spiega Juho Sarvikas, responsabile capo prodotto di Hmd Global. Per questo dalla Finlandia hanno puntato tutto sull’alta qualità delle immagini. Dettaglio, contrasto, luminosità, il Nokia 7.1 è un fascia media che "offre persino la conversione in tempo reale da Sdr a Hdr – continua Sarvikas – consentendo quindi di godersi un intrattenimento in qualità Hdr anche nel caso in cui i contenuti non lo siano". Lo schermo in 19:9 da 5,8 pollici regola automaticamente le impostazioni del display in base alle condizioni di luce ambientali. La novità a livello di hardware è data dal chip Qualcomm Snapdragon 636, che garantisce uno streaming in Hdr fluido e continuo. Il sistema operativo è il solido Android One.