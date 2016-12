Il meglio del 2014: Mediaset Connect tra le app dell'anno scelte da Apple

13:37 - C'è anche Mediaset Connect, l'app che permette di accedere ai contenuti multimediali dei canali Mediaset, ne "Il Meglio del 2014", la classifica annuale stilata da Apple che raccoglie le migliori applicazioni per iOS. A dominare la chart è Replay, dedicata all'editing video su iPhone e iPad.

Mediaset Connect permette innovative forme di interazione con le principali partite calcistiche di Serie A, Champions League ed Europa League. Con l'App Mediaset, scaricabile gratuitamente, ci si può cimentare in quiz calcistici, si può misurare il grado di fedeltà alla squadra del cuore con il Tifometro, partecipare ai sondaggi e votare l'uomo partita.



Replay Video Editor serve per creare rapidamente montaggi dei propri video, aggiungendovi effetti e musica. Al secondo posto si piazza Peak - Brain Training, applicazione per iPhone che aiuta a tenere allenata la mente con una serie di consigli e giochi molto particolari. Sul podio anche Pixelmator, dedicata alla grafica e al design, per iPad.



Apple ha anche scelto il migliore gioco dell'anno: si tratta dell'applicazione Threes!, un rompicapo numerico dove bisogna abbinare tra loro alcune tessere numerate. Subito dietro c'è Leo's Fortune, un'avventura a piattaforme in cui si deve dare la caccia all'astuto e misterioso ladro che ha rubato l'oro al protagonista "Leopold".