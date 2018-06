Il lato "oscuro" della Rete: Big Data e algoritmi, cosa sono, come "proteggersi" e... sfruttarli

Giulio Xhaet

Come Giulio Xhaet e Francesco Derchi hanno affermato a Tgcom24, la maggior parte degli hacking andati a buon fine sono causati dalla scarsa attenzione. Per questo il pensiero critico è un anticorpo potentissimo che difende dall'ingegneria sociale e dai bias cognitivi, "le scorciatoie che il nostro cervello prende, semplificando troppo, banalizzando la realtà e che ci fa seguire quasi sempre fonti di informazioni che dicono ciò che pensiamo, che confermano i nostri giudizi. Sui social media questo bias si è rafforzato moltissimo". Tra l'altro, spiega Xhaet, "il critical thinking è diventato una delle competenze trasversali più ricercate e ambite di questi anni in ambito lavorativo. Un buon pensatore critico è un buon analista. Per fare un esempio, tra tutte le professioni quella che negli anni passati faceva del pensiero critico la sua peculiarità distintiva era l’investigatore. La parola inglese detective deriva da to detect, che significa 'individuare', individuare ciò che si avvicina alla verità tra diversi e a volte opposti indizi. La professione ha ispirato negli anni la creazione di personaggi celeberrimi nella letteratura, nel cinema e nelle serie televisive, a riprova del fatto che il critical thinking può essere una competenza oltremodo affascinante. Basti pensare a Sherlock Holmes o a Carrie Mathison di Homeland".



Big Data, algoritmi, post verità, fake news cosa sono?

G.X.: "Cerco di fare un po' di ordine: gli algoritmi sono un insieme di istruzioni per maneggiare i dati e ricavarne informazioni e servizi. I big data sono oggi la materia prima che sfruttano gli algoritmi. Non a caso la professione più richiesta degli ultimi anni è il Data Scientist, che sa leggere e interpretare i Big Data. Lo scandalo Cambridge Analytica ha mostrato con estrema virulenza quanto sia oggi facile estrarre dati e Big Data dalle persone sui social media e poi sfruttarli, ad esempio a fini elettorali, usando un algoritmo capace di selezionare le persone in base al loro profilo di personalità. La Post-verità è lo zeitgeist di questi anni. La verità dei fatti conta sempre di meno, l’importante è la simpatia e l’emozione che suscita una persona o una fonte informativa. Questo ha facilitato l’ascesa delle fake news e così di Donald Trump, che ora governa il mondo occidentale perché percepito lontano dall’establishment e che rifiuta un sistema basato su conoscenza e competenza: Trump è il più grande influencer al mondo della pancia delle persone".



Serve che la Rete sia regolamentata dove manca? Almeno in ambito di cybersicurezza come si dovrebbe agire?

F.D.: "La questione normativa è di estrema attualità e tocca in maniera diretta diversi aspetti del mondo digitale. Personalmente penso che ci siano sicuramente alcuni aspetti che abbiano bisogno di essere normati e sui quali occorra avere una particolare attenzione come ad esempio quello legato al cyberbullismo, ma bisogna affrontare l'argomento con una grande cautela per non cadere in pensieri semplicistici. Parlando di cybersecurity, ad esempio, sappiamo che la maggior parte dei tentativi di hacking andati a buon fine avviene per una scarsa attenzione o preparazione da parte degli utenti piu che per limiti dei sistemi di difesa. Trattandosi di iniziative legate al mondo sociale è pressoché impossibile inserirsi in maniera censoria e cautelativa con iniziative strutturali come ad esempio delle norme. Siamo noi utenti che apriamo la porta di casa direttamente ai ladri interagendo con email apparentemente interessanti e appetitose, trovandoci poi con file bloccati...se non peggio! Si chiama ingegneria sociale ed è la vera minaccia alla sicurezza digitale cui si può rispondere solo con una grande dose di attenzione e consapevolezza".