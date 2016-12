Il futuro di Facebook? La telepatiaZuckerberg: "Condivideremo pensieri"

Non solo foto, post e link condivisi, nel futuro di Facebook c'è la telepatia. A delineare l'obiettivo piuttosto ambizioso è lo stesso creatore del social di Palo Alto, Mark Zuckerberg, che nel corso della sua periodica sessione di botta e risposta con gli utenti ha anticipato che un giorno saremo “in grado di pensare a qualcosa e i nostri amici potranno immediatamente percepire la stessa cosa" . Insomma, si potranno condividere pensieri e sensazioni in modo diretto, una rivoluzione rispetto all'ambiente bidimensionale e per certi versi datato che sono oggi le bacheche degli iscritti a Fb.

Già con la mossa Celebrate Pride il team di Zuckerberg aveva fatto intuire una nuova linea di sviluppo: cavalcando le emozioni sono stati in grado di creare un evento mediatico che facesse parlare in tutto il mondo di Facebook – non senza polemiche sull'utilizzo improprio dei dati. Momento abilmente sfruttato per annunciare un ulteriore passo avanti sul fronte dell'intelligenza artificiale: "Vogliamo creare sistemi migliori degli esseri umani nei sensi primari, come vista e udito", ha detto il miliardario californiano, che non a caso un anno fa ha investito pesantemente in Oculus, software leader nella realtà virtuale.