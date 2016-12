19 febbraio 2015 Il flop dei Google Glass non fa paura, Apple e Facebook puntano sulla realtà aumentata Il social sta sviluppando delle applicazioni dedicate, mentre la Mela starebbe progettando un visore da indossare come gli occhiali e in cui inserire l'iPhone Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Apple e Facebook pronte ad aggredire il mercato degli "occhiali intelligenti". Per nulla spaventati dal fallimento dei Google Glass, di cui l'azienda di Mountain View ha bloccato la vendita al pubblico e interrotto il progetto, i due colossi tecnologici hanno intenzione di puntare forte sui dispositivi per la realtà aumentata. Il social sta sviluppando delle applicazioni dedicate, mentre tra i progetti di Apple spunta un brevetto per un visore collegato all'iPhone.

L'azienda di Mark Zuckerberg ha acquistato un anno fa la compagnia che produce gli Oculus e ha tutta l'intenzione di far fruttare l'investimento. Chris Cox, Chief product officer di Facebook, intervenendo a un evento in California, ha spiegato che la piattaforma sta lavorando a delle applicazioni studiate per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla realtà aumentata



Anche Apple sta mostrando di volersi ritagliare il suo spazio nel settore. Tim Cook, amministratore delegato di Apple, in passato aveva espresso delle perplessità sui cosiddetti "smart glass", affermando che la gente non li avrebbe mai indossati perché troppo "invasivi". Eppure, fra i vari progetti della Mela, è spuntato un brevetto per un visore da indossare come gli occhiali e in cui inserire l'iPhone, che farebbe così da schermo per la realtà virtuale.



Apple e Facebook non sono gli unici giganti del tech ad aver messo gli occhi sulla realtà aumentata. Microsoft ha di recente presentato un dispositivo e un software per gli ologrammi, e nemmeno Sony è rimasta a guardare: gli SmartEyeGlass di Sony, che saranno in vendita fra un mese in dieci Paesi, fra cui l'Italia, funzionano abbinati a un controller, collegato via cavo, da appuntare alla giacca come una spilla.