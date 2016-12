Il Coni tessera i videogiocatori come "sportivi" a tutti gli effetti

18:18 - Hai la passione per un videogioco e credi di essere un buon player? Allora da oggi potresti essere un tesserato Coni. La particolare novità è giunta dall'Asi (Associazioni Sportive/Sociali Italiane), che da oggi riconoscerà come sportivi a tutti gli effetti i giocatori di videogames.

L'Asi, tra l'altro, è un ente ufficialmente riconosciuto dal Coni, pertanto potrà garantire il tesserino ai propri iscritti.

Nascono dunque i Giochi Elettronici Competivi: quelli riconosciuti sinora sono League of Legends, Fifa, Heroes of the Storm, Dota 2, Hearthstone, Starcraft 2, Street Fighter, Tekken, The King of Fighters).

Maggiori spiegazioni sono arrivate da Pietro Soddu, direttore operativo di Gec: "Vogliamo avvicinare le persone al concetto di gioco e istruire sul come giocare, in modo anche competitivo, nel rispetto della salute e della persona. Tutto questo con lo scopo di allineare l’Italia al resto del mondo dove la presenza di queste realtà è assai solida".