Il Belgio porta Facebook in tribunale: "Spia come la Nsa"

“Facebook sta spiando gli utenti europei, proprio come ha fatto la Nsa, solo in un modo diverso”. Non usa mezzi termini Frederic Debusseré, l'avvocato che rappresenta la commissione belga per la Privacy (Bpc) si scaglia contro il social network fondato da Mark Zuckeberg. E, stando a quanto riporta il Guardian, in tribunale lo accusa di monitorare non soltanto ogni utente iscritto, ma anche tutti quelli che, pur non avendo un profilo, sono entrati in contatto con la piattaforma americana.