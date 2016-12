9 dicembre 2014 Il 2014 secondo Facebook: i Mondiali al top Il Papa e Matteo Renzi i più discussi in Italia Tra gli argomenti clou l'Ice Bucket Challenge e l'epidemia di Ebola Tweet google 0 Invia ad un amico

18:02 - Mondiali di calcio, Pasqua, Papa Francesco e Matteo Renzi: ecco quello che ha fatto più tendenza in italia nel 2014 secondo Facebook. Oltre agli argomenti più discussi, il social network ha stilato la classifica dei luogo con più registrazioni: in testa alla top ten si è piazzato il Duomo di Milano, seguito da Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Gardaland e lo Stadio di San Siro.

I Mondiali di calcio hanno generato 3 miliardi di interazioni (like, commenti e post) tra 350 milioni di utenti. Le top ten "Anno in breve" sono state stilate in base alla frequenza con la quale un argomento è stato menzionato nei post di Facebook da gennaio a dicembre 2014. Per redigere queste classifiche, i post di Facebook sono stati analizzati in modo aggregato e anonimo e in seguito riordinati per comporre un riepilogo dell'anno sul social network.



La top ten a livello mondiale:

1. Mondiali di calcio

2. Epidemia del virus Ebola

3. Elezioni in Brasile

4. Robin Williams

5. Ice Bucket Challenge

6. Conflitto a Gaza

7. Malaysia Airlines

8. Super Bowl

9. Michael Brown/Ferguson

10. Olimpiadi invernali di Sochi



La top ten italiana:

1. Mondiali di calcio

2. Pasqua

3. Papa Francesco

4. Matteo Renzi

5. Carnevale

6. Festival musica Italiana Sanremo

7. Vasco Rossi

8. Robin Williams

9. Campionato di Serie A

10. Epidemia del virus Ebola



Luoghi principali in Italia:

1. Duomo di Milano

2. Piazza San Pietro, Città del Vaticano

3. Gardaland

4. Stadio San Siro

5. Stadio Olimpico

6. Arena di Verona

7. Acquario di Genova

8. Spiaggia di Mondello

9. Colosseo

10. Musei Vaticani



Videogiochi principali a livello mondiale:

1. Cookie Jam

2. Bubble Witch 2 Saga

3. Candy Crush Soda Saga

4. Klondike

5. Kim Kardashian: Hollywood

6. Old Vegas Slots

7. League of Angels

8. Hero Defense

9. SuperCity

10. Sparta: War of Empires