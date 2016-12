Identità digitali: a dicembre un pin per tutti i servizi in rete della PA

La novità riguarda cittadini e imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione.



Password - Il pin unico è un sistema che consente l'identificazione del contribuente in modo univoco. In pratica, a ogni individuo che ne farà richiesta, verrà assegnata una password (quattro lettere e dieci caratteri alfanumerici) che consentirà di accedere ai servizi online della pubblica amministrazine, dal pagamento delle tasse alla sanità.



Procedura - Per ottenere il codice, sarà sufficiente fornire alcuni dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, estremi del documento di riconoscimento), nonchè un indirizzo e-mail e un recapito telefonico. A gestire l'assegnazione di questi codici saranno gli “identity provider”, ovvero dei soggetti che, dopo essere stati certificati dall'Agid, forniranno le credenziali ai soggetti richiedenti. Le procedure per accreditarsi all'Agid si aprono il 15 settembre.



Privacy - Naturalmente, uno dei profili di maggior interesse nella gestione di identità virtuali riguarda il profilo della privacy. Per questo le normative in tema di identità digitale sono il risultato di un confronto e di una collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali.