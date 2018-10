I Mashable Social Media Days tornano a Milano dal 18 al 20 ottobre

L’evento #SMDAYIT + #DIDAYS consiste di 3 giornate di aggiornamento e formazione, che vedono l’innovazione raccontata attraverso strategie concrete e case study di successo, presentate dai migliori professionisti del settore (qui il programma completo). Speech, dibattiti ed interviste a personalità di spicco del mondo digitale su nuovi processi, strumenti e tecnologie del Marketing 4.0, arricchiranno le tre giornate di #SMDAYIT + #DIDAYS, oltre a workshop tematici sui nuovi giornalismi, imprenditoria, strategie di Personal Branding e Machine Learning.



Tra i temi caldi dell’edizione 2018 ci saranno: Influencer & Micro Influencer Marketing, Blockchain & Cryptovalute, rapporto tra TV & Social Media Marketing, Smart Working & Sharing Economy, rapporto tra Pubblicità tradizionale e nuovi media, utilizzo strategico dei dati; e poi ancora: Brand Journalism, Video Content, Intelligenza Artificiale e Strategie di Social Media Marketing applicate a moltissimi settori merceologici.



Si rivolge a agenzie di comunicazione, aziende, direttori marketing, freelance, startup, PMI e professionisti che operano nel settore del marketing, digitale e non, che desiderano accrescere, aggiornarsi o approfondire la propria conoscenza del Digital Marketing, dei principali strumenti di Social Media Marketing e degli ultimi trend nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditoria.



Tanti i protagonisti, speakers di livello e direttori marketing di aziende, che hanno aderito, come Google, Microsoft, L’Oréal/Lancôme, Banca Mediolanum, Huawei, Perfetti Van Melle,Deutsche Bank, DriveNow by BMW, Foodora, Groupon, IULM Innovation Lab, Caffeina, Quora, Costa Crociere e manager di agenzie come The Big Now, Wavemaker, e Ogilvy & Mather, proprio per avere punti di vista chiave sull’applicazione di strategie concrete in ambito social e digital.



Tgcom24 non sarà presente soltanto come media partner dell'evento. Sul palco, infatti, prenderà la parola anche il direttore Paolo Liguori per raccontare l’esperienza del newsbrand che è nato sul web - dove attualmente conta 2,4 milioni di utenti unici medi/giorno (fonte Audiweb 2.0, periodo giugno-luglio 2018) - ed è poi diventato un brand televisivo con un canale h24 interamente dedicato alle news.



Nato e organizzato da Eleonora Rocca – oggi affermata imprenditrice, consulente di digital marketing, speaker e formatrice, con alle spalle una brillante carriera corporate in ambito sales & marketing in aziende del calibro di Microsoft, Roberto Cavalli, Hewlett Packard e Kingston Technology – ​​il​ ​#SMDAYIT si appresta anche quest'anno a diventare uno degli hashtag più usati di Twitter.