I carabinieri su Instagram: "Vicini alle esigenze dei cittadini"

Ai microfoni di Tgcom24 l'Ufficio Stampa dell’Arma dei Carabinieri ha risposto ad alcune domande e spiegato il perché si questa presenza online così all'avanguardia: "La società odierna impone di essere sempre al passo coi tempi, con i cambiamenti e le evoluzioni che ogni giorno accadono intorno a noi e si riflettono di conseguenza sulle nostre vite. Ed è proprio con questo intento, che l’Arma dei Carabinieri (da sempre attenta alle esigenze del cittadino e ai bisogni della collettività) ha deciso di essere presente sul social network Instagram".



Perché proprio Instagram allora? Quali peculiarità hanno fatto preferire Instagram ad altri Social Network?

"A dire il vero - continua l'Ufficio stampa - Instagram è solamente l’ultimo social network ove l’Arma è “sbarcata”. Già dallo scorso anno, infatti, noi Carabinieri avevamo un profilo ufficiale su Twitter e un canale Youtube. Tuttavia, come già detto, la presenza sui social è un percorso in continua evoluzione e Instagram rappresenta solamente l'ultima tappa di un viaggio itinerante nella società virtuale. Per tradizione, il carabiniere è più abituato ad agire, che a parlare. Sa che la sicurezza si costruisce e si comunica con gesti concreti, finanche con la sola presenza. Quindi, proprio perché l'immagine del carabiniere è in grado di comunicare tutto ciò, Instagram risultava l'ambiente virtuale più idoneo".



Che tipo di contenuti saranno pubblicati su Instagram?

"Cercheremo di raccontare l'Arma per immagini. La Benemerita è ricca di tradizioni, ha molteplici specialità, opera in Italia e all'estero, ma soprattutto è così salda grazie ai suoi 202 anni di gloriosa storia. Questa ricchezza siamo in grado di tradurla con immagini, sia moderne che d'epoca, per essere ancora più vicini ai cittadini".



A quale pubblico si rivolgerà la pagina?

"Il nostro uditorio è l'intera cittadinanza: grandi e piccini, carabinieri e civili, militari in servizio e in congedo, Forze dell'Ordine italiane e straniere. In definitiva, tutti coloro che si riconoscono nei valori che consentono alla nostra fiamma di ardere dal 1814".



L'Arma è così sempre più vicina ai cittadini. Come interagirà con gli utenti di Instagram? Che tipo di comunicazioni vi potranno fare i fan della pagina Instagram?

"I social esigono il dialogo tra utenti, un continuo scambio di parole, idee, informazioni e immagini che rafforzino lo spirito comunitario. Dobbiamo dire che gli utenti hanno già manifestato tale senso di appartenenza: citiamo due esempi. Il primo: quello di un utente che ci chiedeva dove fosse il Museo Storico dei Carabinieri, al quale ha subito risposto un altro utente, che gli ha fornito l’indirizzo esatto. Il secondo: un "seguace", commentando una nostra foto dei cinofili, ha raccontato la sua avventura capitata a scuola, allorquando il cane di una nostra pattuglia aveva fiutato e individuato le sue tasche, che fortunatamente contenevano solo la merenda, un panino col salame. Per questo e molto altro ancora, vi aspettiamo su Instagram.com/armadeicarabinieri".