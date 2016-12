Htc one m8 messo alla prova: design, semplicità e potenza

17:06 - Nel mondo degli smartphone top di gamma l' offerta ormai e' ricchissima e la competizione tra i vari costruttori ha generato una serie di dispositivi che si sfidano in tutti i settori della tecnologia e del design. Oggi vi presentiamo la seconda e per ora ultima generazione di uno degli smartphone più apprezzati dal mercato: l' Htc one m8.





Il primo impatto - La prima impressione, prendendo in mano per la prima volta questo gioiellino,e' sicuramente la sensazione di grande perizia costruttiva. Lo chassis e' in metallo, scelta che trasmette subito solidità, il design e' molto pulito, anche l'ergonomia e' ben studiata con una leggera curvatura posteriore che lo rende più facile da impugnare.



La parte frontale e' invece occupata da un bello schermo touch da 5 pollici con risoluzione full hd e protetto da una lastra di gorilla glass 3 combinata a una pellicola antigraffio. Sopra e sotto allo schermo trovano posto due altoparlanti di generose dimensioni che sono il tradizionale punto di forza del top di gamma taiwanese.



La scelta può sembrare strana ma se si pensa che quando l'utilizzatore guarda un video il telefono viene ruotato di 90° ecco che così si ottiene un discreto fronte stereofonico. Nei bordi laterali lungo lo schermo trovano posto l'alloggiamento della sim e quello della scheda sd di espansione (fino a 128gb).Nel bordo basso invece ecco il connettore microusb, per la ricarica e la connessione fisica a pc/mac, ed il minijack per gli auricolari. L' apparecchio possiede soli tre tasti fisici (volume su e giù, tasto on/off/blocco schermo),caratteristica che lo rende un oggetto molto elegante e solido.



Caratteristiche tecniche - Ecco le caratteristi più significative: Lo schermo e' un 5,0 pollici con risoluzione full hd (1920 x 1080) con una densità di ben 441 pixel/pollici la potenza di calcolo e' garantita dal trittico chipset snapdragon 801+ cpu quad-core krait 400 a 2,3 ghz + gpu adreno 330. La ram istallata e' di 2gb, la memoria di massa e' di 16gb, espandibile tramite una scheda micro sd fino a 128gb , e a bordo troviamo accelerometro, giroscopio,sensore di prossimità, bussola, barometro,gps,bluetooth 4 e wifi. Il telefono supporta anche le reti 4g (lte).



La fotocamera principale e' in realtà composta da due gruppi ottica+sensore che sfruttano una tecnologia proprietaria htc denominata ultrapixel e che vengono combinati insieme per generare immagini con una risoluzione massima di 2688x1520 pixels e video con risoluzione full hd. La batteria ha una capacità di 2600 mah e non e' removibile.Il sistema operativo del modello provato e' android 4.4.3 ma il telefono riceverà l'aggiornamento alla versione 5.0 mentre la gestione dell' interfaccia utente e' affidata alla famosa htc sense 6



La prova sul campo - Come si intuisce dai dati tecnici nudi e crudi la potenza nello smartphone in questione c'e' tutta per cui non rimane che descrivere la prova di un uso standard dell' apparecchio. L'accensione e velocissima, appena immesso il pin e arrivati sulla home, possiamo subito verificare che la risposta dell' hardware ai cambiamenti di pagina fra una schermata e l' altra e' davvero rapida.

Il touch screen risponde benissimo e tutto e' molto fluido. scorrendo il dito dall'alto verso il basso scopriamo il pannello delle notifiche su cui arrivano le notifiche di tutte le app e che sono comunque configurabili; in alto a destra c'e' un piccolo link che ci porta alla schermata dei tasti rapidi di attivazione/disattivazione/regolazione delle funzioni principali del telefono.



Scorrendo il dito sulla home da destra verso sinistra ecco la prima sorpresa: La pagina di htc blinkfeed, un aggregatore di news (tipo flipboard) veramente fatto molto bene. Entriamo nella schermata applicazioni ed incominciamo a scorrere quelle preinstallate sul telefono oltre alle app standard di google (gmail,chrome,play,mail,etc,etc) ce ne sono alcune che ci hanno piacevolmente sorpresi, e il caso di “auto”, che raduna sotto un unico launcher ad alta leggibilità tutte le app che potrebbero servirci durante la guida (navi,riconoscimento vocale,musica,etc) ed e' configurabile.



Non manca un reparto “bambini” dentro cui potete trovare alcuni giochi e app con cui far giocari i vostri piccoli in tutta sicurezza. Lo scorrimento nelle varie pagine delle applicazioni e' in verticale e non e' continuo ma vi fa vedere sempre una pagina alla volta, questo e molto comodo così non vi dovete preoccupare di regolare la velocità del dito per fermarvi su una schermata.



Alla prova della riproduzione dei video lo schermo si comporta molto bene restituendo sempre colori brillanti e neri profondi. L'audio e' ottimo grazie ai generosi speaker e all' amplificazione potente. Per quanto riguarda la connessione alle reti mobili tutto si comporta bene mentre invece sembra che il wifi sia leggermente meno sensibile di altri concorrenti. La navigazione in internet e' veloce e fluida grazie a chrome ed anche qui le qualita' del display appaiono evidenti.C’ e' poi una curiosa app “tv” che permette di sfruttare il costoso smartphone come un telecomando unico per quasi tutti gli apparecchi televisivi,i decoder e gli home teather presenti in casa.



Arriviamo alla fotocamera: Questo e' il punto piu' controverso dell' htc one m8. per i test puramente tecnici possiamo rimandarvi a questo sito (in lingua inglese). L' abbiamo provata a fondo e dobbiamo dire che, a fronte di una risoluzione più “piccola”, che quindi e' oggettivamente un po' penalizzante , le foto che produce hanno alcuni pregi che sono una alta velocità di scatto e sopratutto, grazie al duo System che aggiunge alla normale fotocamera un sensore per la profondità di campo, la regolazione della messa a fuoco dopo lo scatto per concentrare l'attenzione su un particolare elemento dell' immagine. (tipo ritratto con una reflex)



In tutto ciò c'e' spazio anche per una bella batteria di effetti tutti da scoprire da utilizzare sia in ripresa che a posteriori e che permettono di creare immagini veramente divertenti. La camera sfrutta anche un flash a doppia luce per migliorare la colorimetria. i video vengono catturati in risoluzione full hd. La prova ha incluso anche il software htc sync manager (nella versione per osx) ed anche questo si e' comportato benissimo rendendo veramente facile il trasferimento di musica,foto e video da tel a pc e viceversa.



Conclusione: L’ impressione generale, dopo tutta una giornata di test, quindi con lo schermo acceso molto, e connessi ad una rete wifi molto debole (che costringe il telefono a dare massima energia al modulo wifi) e' che il telefono sia veramente molto veloce, piacevole e semplice da usare, con una batteria che arriva tranquillamente a fine giornata anche in condizione di scarsa copertura di rete (4g male d' italia) e che oggettivamente sia lo smartphone android-based meglio rifinito.