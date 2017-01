Hai sbagliato ad inviare un messaggio su WhatsApp? Ora lo puoi cancellare

E' in arrivo una nuova - e attesissima - funzionalità su WhatsApp. Secondo WABetaInfo, infatti, si potranno cancellare i messaggi inviati dallo smartphone del ricevente. Una clamorosa svolta, dunque, per l'applicazione i cui utenti hanno sempre segretamente sognato di avere una simile possibilità. Tale novità sarà disponibile a partire dalla versione 2.17.1.869, ancora in prova; tuttavia esiste già un video su Twitter dove è possibile visionare il procedimento di eliminazione dei messaggi.