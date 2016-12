27 novembre 2014 Hacker, Syrian Electronic Army attacca siti dei giornali: colpita anche Repubblica Il gruppo di pirati informatici che sostiene Bashar al-Assad ha preso di mira molte importanti testate giornalistiche online. Tra le vittime, Forbes e The Guardian Tweet google 0 Invia ad un amico

13:28 - Alcuni delle più importanti testate giornalistiche al mondo sono finite sotto attacco informatico da parte del Syrian Electronic Army (SEA), un gruppo di hacker che sostiene il presidente siriano Bashar al-Assad. Nella mattinata è stato colpito il sito del quotidiano italiano La Repubblica. Alcuni utenti su Twitter hanno segnalato che al momento dell'accesso e in diverse pagine del sito compariva il messaggio "You’ve been hacked by the Syrian Electronic Army(SEA)". Ancora non sono chiari i motivi dell'attacco, che ha mietuto altre vittime illustri, tra cui The Guardian, The Independent, Forbes,The Telegraph, Cbs, Pc World.