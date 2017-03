Google svela "Handle", il robot bipede con movimenti umani

Boston Dynamics , società specializzata in robotica controllata da Google , svela il suo nuovo robot: " Handle ", un automa bipede che sperimenta la combinazione di gambe e ruote, avvicinandosi ai movimenti umani . Un video ufficiale pubblicato su YouTube ne presenta le caratteristiche: alto poco più di un metro ed 80 centimetri riesce a saltare un metro e mezzo in altezza, sfruttando un sistema di bilanciamento dinamico per un equilibrio stabile.

Le gambe dell'automa poggiano su due ruote, un'impostazione che secondo i ricercatori gli garantisce maggiore efficienza negli spostamenti quasi ovunque, su superfici lisce ma non solo. Marc Ribert, responsabile di B.D., ha ammesso nel corso della presentazione che una macchina del genere può far venire gli incubi a causa del suo aspetto "non particolarmente rassicurante".



Ribert non si è sbilanciato sui compiti del robot: si è limitato a dire che l’azienda voleva realizzare un robot meno costoso di Atlas che fosse in grado di manipolare oggetti e trasportare facilmente carichi pesanti.



Secondo i rumors, il colosso Alphabet che in origine possedeva Boston Dynamics aveva cercato di vedere l’azienda ad altri acquirenti tra i quali pare ci fossero Toyota e Amazon, tuttavia pare che Google non abbia mollato ancora la presa.