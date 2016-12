Google sfida Apple: arriva il primo smartwatch compatibile con iPhone

Una mossa che potrebbe cambiare le sorti del mercato e che potrebbe impensierire Apple. Dopo tante indiscrezioni, Google ha annunciato ufficialmente che i suoi smartwatch con sistema operativo Android Wear (una versione del sistema operativo di Google pensata per i dispositivi indossabili) sono compatibili con iPhone. Una notizia che molti utenti attendevano da tempo: i possessori di un melafonino potranno scegliere fra i vari orologi smart offerti dal mercato e non necessariamente optare per un Apple Watch, che non è a portata di tutte le tasche.