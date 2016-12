Google presenta Android Lollipop, lo smartphone Nexus 6 e il tablet Nexus 9

13:25 - Novità in casa Google: nuovo sistema operativo, nuovo smartphone, nuovo tablet. L'azienda di Mountain View ha rilasciato Android 5.0 Lollipop con oltre 5000 nuove API per sviluppatori. Lollipop è pensata per essere flessibile, per funzionare su tutti i dispositivi e per adattarsi alle diverse esigenze di ogni utente e, come sempre, è progettata per essere condivisa.

Con Motorola Google ha sviluppato il nuovo Nexus 6 sviluppato, lo smartphone con una struttura in alluminio sagomato, un display Quad HD da 6 pollici e una fotocamera da 13 megapixel. All’ampio schermo sono affiancati due altoparlanti stereo anteriori che diffondono un suono di alta qualità, rendendo il Nexus 6 perfetto per guardare film, giocare ma anche per lavorare. Il Turbo Charger in soli 15 minuti fornisce una ricarica che dura fino a 6 ore.



Con HTC, invece, Google ha sviluppato il nuovo Nexus 9, un tablet con struttura in metallo spazzolato e schermo da 8,9 pollici: abbastanza piccolo da stare in una mano, ma abbastanza grande da poterci lavorare. E visto che sempre più persone vogliono lavorare sul tablet con la stessa facilità con cui lo usano per altri motivi, è stata progettata la tastiera Folio, che si aggancia magneticamente al Nexus 9, è utilizzabile in due diverse angolazioni e permette di utilizzare il Nexus come fosse un laptop.



Il Nexus 9 è disponibile per la prenotazione dal 17 ottobre e nei negozi dal 3 novembre. Il Nexus 6 sarà disponibile per la prenotazione dal 29 ottobre e nei negozi da novembre, con la possibilità di acquistare una versione sbloccata, un contratto mensile o pagamento a rate con operatori di telefonia mobile.



Questi i prezzi:

Nexus 9:

€399 (16GB)

€489 (32GB)

€569 (LTE)



Nexus 6:

Memorie disponibili 32 GB e 64 GB

Prezzi in attesa di conferma