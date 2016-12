28 settembre 2016 16:52 Google lancia un nuovo servizio di messaggi istantanei con Risposta Intelligente: è guerra con Whatsapp Lʼapplicazione studia le abitudini dellʼutente per suggerire le risposte in chat, ma ci sono problemi per la privacy

Google ha lanciato una nuova app di messaggistica istantanea, Allo, cercando di battere Whatsapp, re indiscusso dei messaggi in tempo reale. Disponibile per Android e iOs, i download sono stati più di 10 milioni negli Stati Uniti, mentre in Italia è possibile scaricarla con le funzionalità in lingua inglese. Google prova così a sviluppare un prodotto migliore del concorrente Whatsapp aumentando le funzionalità della chat, che diventa intelligente.

Allo supporta Google Assistant dotato della tecnologia di apprendimento intelligente. Con l'utilizzo, infatti, è in grado di suggerire una risposta all'ultimo messaggio arrivato coerente con le abitudini di scrittura dell'utente. La Smart Replies si unisce alla funzionalità Whisper Shout (Sussurro Grida, in italiano) che ingrandisce o rimpicciolisce il messaggio inviato enfatizzando o meno il tono della conversazione. Il tutto è stato studiato per sconfiggere il fraintendimento dei messaggi virtuali e rendere la conversazione più simile ad una chiaccherata a tu per tu. Inoltre si possono modificare direttamente le foto, aggiungendo dei disegni o del testo.

La registrazione richiede solo qualche secondo: dopo aver fornito il proprio numero di telefono, così come succede con Whatsapp, si è pronti a chattare. Subito, però, si apre una conversazione con Google Assistant, un'angelo custode virtuale, che aiuta l'utente nell'utilizzo dell'app e nella vita di tutti i giorni. InfattiGoogle Assistant invia il meteo di oggi - consigliando anche di mettere la crema solare - o dei video divertenti da guardare e si possono chiedere informazioni, definizioni di parole e citazioni del giorno.