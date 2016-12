29 gennaio 2015 Google inciampa sulla traduzione di "gay"

Le scuse del colosso di Mountain View Un'associazione ha denunciato come inserendo la parola gay e cercando di tradurla, si ottenevano risultati offensivi e volgari

10:42 - Google inciampa sulle traduzioni: dopo la denuncia di un'associazione inglese per i diritti degli omosessuali, All Out, e relativa raccolta firme che ha raggiunto le 50mila adesioni, il colosso di Mountain View si è scusato per il suo Google Translate. Inserendo infatti la parola gay e cercando di tradurla, si ottenevano risultati offensivi e volgari.

"Non appena siamo stati informati che alcune delle nostre traduzioni per determinati termini davano risultati inappropriati - hanno fatto sapere i vertici di Google - abbiamo subito cominciato a lavorare per correggere il problema. Ci scusiamo per ogni offesa che sia stata provocata".



"I nostri sistemi - si sono quindi giustificati - producono traduzioni automatiche basate su traduzioni esistenti sul web, apprezziamo sempre quando gli utenti ci inoltrano segnalazioni di questo tipo".