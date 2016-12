Google, in arrivo l'applicazione Duo per effettuare videochiamate: lanciata la sfida a Skype e Apple

Dopo le indiscrezioni sul presunto sistema operativo Fuchsia, arrivano altre novità in casa Google: "Duo", la nuova applicazione per videochiamate - già svelata lo scorso maggio - sarà presto disponibile agli utenti. L'azienda di Mountain View vuole esplicitamente sfidare i diretti rivali come Skype, di Microsoft, FaceTime di Apple e Messenger di Facebook. Duo, per funzionare, ha bisogno solo del numero di cellulare dell'utente: non servono dunque registrazioni o account. Tutte le chiamate, inoltre, sono criptate per garantire privacy e sicurezza.